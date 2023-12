Sky Glass: la Smart TV è in offerta da 11,90 €/mese per i nuovi clienti Sky

Sky Glass è la smart TV realizzata da Sky per i suoi clienti. Disponibile in tre diversi formati, Sky Glass è oggi protagonista di un'ottima promozione che consente l'acquisto a partire da 11,90 euro al mese per 48 mesi.

L'offerta in questione è disponibile per tutti i già clienti Sky e può essere attivata anche dai nuovi clienti Sky che, contestualmente all'acquisto di Sky Glass, attivando una delle offerte in corso come, ad esempio, Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese.

Per accedere alle promozioni è sufficiente visitare il sito ufficiale di Sky tramite il link qui di sotto.

Le offerte per Sky Glass

Sky Glass, la Smart TV parte dell'ecosistema di Sky, è disponibile in tre versioni:

43 pollici al prezzo di 11,90 euro al mese

al prezzo di 55 pollici al prezzo di 18,90 euro al mese

al prezzo di 65 pollici al prezzo di 25,90 euro al mese

I prezzi indicati si riferiscono all'acquisto in 48 mesi, con anticipo di 79 euro una tantum. È possibile anche acquistare Sky Glass con pagamento in 12 mesi oppure con acquisto in un'unica soluzione.

Per i nuovi clienti Sky interessati ad attivare un nuovo abbonamento è possibile puntare su Sky TV + Netflix al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi. L'offerta in questione può essere personalizzata anche con l'aggiunta di pacchetti aggiuntivi, come Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese oppure Sky Cinema al costo di 10 euro in più al mese.

Per scoprire le offerte disponibili e personalizzare l'abbonamento è possibile accedere al sito ufficiale di Sky. Tramite il link qui di sotto, infatti, si potrà scegliere la versione di Sky Glass da comprare in offerta e, per chi non è cliente Sky, scegliere anche l'abbonamento da attivare, sfruttando le promozioni attive in questo momento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.