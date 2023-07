Sky e Netflix: un unico abbonamento, ora a prezzo ridotto

La nuova offerta Sky consente l'accesso all'offerta di intrattenimento più completa sul mercato, garantendo ora un prezzo ridotto. La promozione, infatti, unisce Sky TV, il pacchetto della piattaforma che consente di seguire gli show, le serie TV e i documentari, a Netflix, con piano Base senza pubblicità.

In questo momento, l'offerta Sky TV e Netflix è disponibile con un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Per attivare la promozione è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Sky. Chi ha già Netflix potrà attivare l'offerta, risparmiando sull'abbonamento (e passando eventualmente ai piani più completi Standard e Premium pagando la differenza).

Sky TV e Netflix: un'unica offerta per il massimo intrattenimento

La promozione in questione prevede l'accesso a:

Sky TV con tutti le serie TV, i documentari e gli show di Sky

con tutti le serie TV, i documentari e gli show di Sky Sky Go per guardare la programmazione Sky anche su smartphone, tablet e computer

per guardare la programmazione Sky anche su smartphone, tablet e computer Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

Per attivare l'offerta è disponibile il link qui di sotto. Il costo, come detto, è di 19,90 euro al mese.

Scorrendo verso il basso la pagina è possibile attivare direttamente Sky TV + Netflix Standard, al costo di 23,90 euro al mese tutto compreso, oppure Sky TV + Netflix Premium, al costo di 27,90 euro al mese in modo da poter sfruttare Netflix su 4 schermi in contemporanea e accedere ai contenuti in 4K.

La promozione è disponibile in esclusiva online, tramite il sito ufficiale di Sky. Al termine del periodo promozionale (18 mesi) non ci sono vincoli di alcun tipo. Il cliente potrà scegliere se passare a un'altra offerta Sky a prezzo scontato oppure se interrompere l'abbonamento senza penali. In questo modo, è possibile godersi tutti i contenuti in piena libertà, senza dover fare i conti con vincoli e costi nascosti.

