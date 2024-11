Sky e Netflix senza pubblicità: un'unica offerta a prezzo vantaggioso

La nuova Offerta Sky & Netflix è l'occasione giusta per attivare due servizi a un prezzo molto vantaggioso. La promozione in questione, infatti, consente l'accesso a Sky TV oltre che a Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare agli altri piani Netflix pagando la differenza. Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi. L'offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Sky, accessibile dal link riportato qui di sotto.

Sky e Netflix senza pubblicità: tutto a meno di 20 euro al mese

Con la nuova promozione in corso è possibile attivare il bundle comprendente:

Sky TV con tutte le serie TV e l'intrattenimento di Sky

con tutte le serie TV e l'intrattenimento di Sky Netflix con piano base senza pubblicità e accesso completo al catalogo

e accesso completo al catalogo Sky Go per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. L'offerta prevede un costo iniziale di 19 euro una tantum per Sky Stream. È possibile passare a Netflix Standard al costo di 4 euro in più e Netflix Premium al costo di 8 euro in più al mese.

L'offerta è disponibile anche per i già clienti Netflix che potranno abbinare il proprio account all'abbonamento a Sky in modo da smettere di pagare per la piattaforma di streaming (il costo del servizio sarà incluso nell'abbonamento a Sky).

La promozione in questione è personalizzabile in vari modi. Ad esempio, è possibile aggiungere il piano Sky Sport, dal costo di 22,90 euro al mese, oppure Sky Calcio, al costo di 8 euro al mese, o ancora Sky Kids, da 5 euro al mese. C'è anche la possibilità di abbinare Sky WiFi, per la connessione Internet casa da 20,90 euro al mese.

L'offerta è accessibile di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.