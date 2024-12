Sky e Netflix insieme: prezzo super e tante opzioni extra con l'Offerta di Natale

Scegliere Sky oggi conviene di più: per tutti i nuovi clienti, infatti, è ora disponibile l'offerta di intrattenimento più completa sul mercato con il bundle Sky TV & Netflix che viene proposto al prezzo scontato di 15,90 euro al mese.

L'offerta è ancora più interessante si considerando le opzioni con cui si può personalizzare l'abbonamento. I nuovi utenti possono aggiungere con 9 euro in più al mese il pacchetto Sky Cinema (con Paramount Plus incluso) e Sky Calcio.

Per tutti i dettagli sulla promo basta visitare il sito ufficiale di Sky, accessibile qui di sotto.

Sky e Netflix insieme: l'offerta da non perdere

La promo in corso è da cogliere al volo. Sfruttando l'offerta di oggi, infatti, è possibile accedere al seguente bundle:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV di Sky

con tutti gli show e le serie TV di Sky Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium, semplicemente pagando la differenza

con e possibilità di passare ai piani Standard e Premium, semplicemente pagando la differenza possibilità di personalizzare l'offerta con Sky Cinema, Paramount Plus e Sky Calcio (+9 euro al mese per tutti e tre i servizi insieme) e Sky Sport (+22,90 euro al mese) oltre a Sky Ultra HD (+5 euro al mese); tutti i servizi opzionali possono essere aggiunti già in fase di sottoscrizione

(+9 euro al mese per tutti e tre i servizi insieme) e (+22,90 euro al mese) oltre a (+5 euro al mese); tutti i servizi opzionali possono essere aggiunti già in fase di sottoscrizione utilizzo di Sky Go per vedere i contenuti di Sky da smartphone, tablet e computer

L'offerta in questione prevede un costo di 15,90 euro al mese con un contributo iniziale di 19 euro. Il prezzo è scontato per 18 mesi e non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido anche per già clienti Netflix che potranno interrompere l'abbonamento in corso con la piattaforma di streaming. Il costo del servizio sarà, quindi, incluso nell'abbonamento Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.