Sky e Netflix insieme ad un prezzo imbattibile per questo Natale

Per chi ama le serie tv segnaliamo l'ultima offerta di Sky sul pacchetto Intrattenimento plus, che comprende le serie e gli show di Sky e Netflix. Grazie alla nuova promozione in corso, è possibile attivare il piano al prezzo scontato di 15,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. Il costo di attivazione, che include il decoder Sky Stream, è pari a 19 euro.

Tra le novità più attese nel mese di dicembre si annoverano The Walking Dead - The Ones Who Live, disponibile dal 30 dicembre, e la seconda stagione di Squid Game, che debutterà su Netflix dal 26 dicembre. In più, aggiungendo 9 euro al mese si può avere accesso all'intero catalogo di Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Sky TV e Netflix insieme a 15,90 euro al mese per 18 mesi

Dicembre si conferma come un mese di novità importanti per Sky TV. Dal 14 dicembre debutterà la seconda parte della settima stagione di Outlander, la serie tv con Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton e Richard Rankin. Prima di Natale sarà la volta anche dei nuovi episodi della quinta stagione (seconda parte) di Yellowstone, la serie televisiva neo western di Taylor Sheridan che si prepara al suo atto finale: l'appuntamento è fissato per la giornata del 20 dicembre. Dieci giorni più tardi ci sarà infine il debutto di The Walking Dead - The Ones Who Live, sesto spin-off e terzo sequel della nota serie televisiva con protagonisti Andrew Lincoln, Pollyanna McIntosh e Danai Gurira.

Per quanto riguarda l'offerta di Netflix, invece, da oggi (mercoledì 4 dicembre) sarà disponibile il film di Cristina Comencini Il treno dei bambini, mentre da domani giovedì 5 dicembre sarà la volta della prima stagione della serie Black Doves. Riflettori infine accesi su Squid Game, che farà il suo ritorno con la seconda stagione dal 26 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.