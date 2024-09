Sky e Netflix con Cinema e Paramount+: offerta da urlo a 19,90 euro al mese

Preparati ad un autunno di grande intrattenimento con il ritorno della strepitosa offerta Sky che, in un solo pacchetto, mette insieme Sky TV, Netflix, Sky Cinema e Paramount+. Il tutto ad un prezzo incredibile di soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro, con attivazione del decoder Sky Stream scontata a soli 19 euro.

Sky e Netflix con Cinema e Paramount+: cosa puoi vedere?

Grazie a questa promozione puoi vedere innanzitutto le serie e gli show di Sky TV, come la nuova stagione di X Factor in arrivo il 12 settembre e le ultime puntate di House of The Dragon, insieme ad un abbonamento Netflix senza interruzioni pubblicitarie e visione in HD.

L'abbonamento include anche Sky Cinema, con le prime visioni e un’ampia selezione di film italiani e internazionali, come l'ultimo film basato sul personaggio di Aquaman. Inoltre, da non sottovalutare, hai accesso completo al catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi dove troverai altri film e serie TV da non perdere.

Una volta attivata l'offerta potrai subito iniziare a sfruttare il tuo abbonamento grazie all'app Sky Go in attesa che tu riceva a casa il nuovo decoder Sky Stream, facile e veloce da installare, si collega al WiFi, lo porti dove vuoi ed è dotato di un'interfaccia che mette insieme tutti i tuoi abbonamenti, anche di altri servizi.

L'offerta migliore in vista dell'autunno per vivere una montagna di cinema ed intrattenimento direttamente nel salotto di casa. Scoprila adesso a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.