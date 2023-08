Sky e Netflix a 19,90€ al mese: sfrutta l'offerta

Preparati a un'offerta straordinaria che ti porterà l'intrattenimento a un nuovo livello: Sky e Netflix insieme, a soli 19,90€ al mese per 18 mesi anziché 30 euro. È l'opportunità perfetta per goderti il meglio di entrambi i mondi senza stravolgere il tuo budget.

Immagina di avere accesso a una vasta gamma di contenuti di alta qualità, dalle produzioni esclusive Sky Original alle serie TV italiane e internazionali che tengono il mondo con il fiato sospeso. Non solo, ma potrai immergerti in spettacoli coinvolgenti per tutta la famiglia e scoprire un intero universo di documentari che ti faranno esplorare mondi nuovi e affascinanti. Resta aggiornato sulle ultime notizie dall'Italia e dal resto del mondo, tutto con Sky TV.

E poi c'è Netflix, il regno delle serie TV, dei film, dei documentari e dei programmi per bambini. Con l'abbonamento combinato, hai la libertà di mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo, garantendoti l'accesso a un'ampia varietà di contenuti. Con il piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie, avrai tutto ciò che desideri dalla piattaforma di streaming più amata al mondo. E se deciderai di passare a Netflix Premium, potrai farlo quando preferisci.

Questa offerta esclusiva è un'opportunità imperdibile per chi ama l'intrattenimento di qualità. Non solo avrai accesso a un mondo di contenuti spettacolari, ma lo farai risparmiando significativamente. A soli 19,90€ al mese per 18 mesi, puoi goderti Sky TV e Netflix senza limiti. È come avere due passaporti per il divertimento illimitato, tutto a portata di clic.

