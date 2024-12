Sky con Netflix incluso: prezzo super con le Offerte di Natale

È il momento giusto per attivare Sky & Netflix, l'offerta combinata che unisce tutto l'intrattenimento di Sky (serie TV, show, documentari etc.) con tutto il catalogo di Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza.

Grazie alla promozione in corso, l'abbonamento ha un costo di 15,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionali, e con 9 euro in più al mese è possibile ottenere aggiungere Sky Cinema, con Paramount Plus, e Sky Calcio. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Sky.

Sky & Netflix: ecco l'offerta di Natale da non perdere

Con la promo di Natale di Sky è possibile accedere al bundle Sky & Netflix con condizioni molto interessanti e con diverse opzioni di personalizzazione. L'offerta include:

Sky TV

Sky Go

Netflix con piano base senza pubblicità e possibilità di passare al piano Standard o a quello Premium

È possibile personalizzare l'offerta con:

Sky Cinema, Sky Calcio e Paramount Plus in un'unica offerta da 9 euro in più al mese

in un'unica offerta da Sky Sport al costo di 22,90 euro in più al mese

al costo di Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

al costo di Sky Ultra HD al costo di 5 euro in più al mese

Sfruttando la promozione di Natale, quindi, è possibile accedere a un'offerta completa e personalizzazione a fronte di un costo contenuto. La versione "base" dell'offerta, con Sky TV e Netflix, include tantissimi contenuti di intrattenimento. Le opzioni aggiuntive consentono di arricchire ulteriormente il catalogo di contenuti, adeguandolo alle proprie necessità.

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. In fase di attivazione online, inoltre, sarà possibile personalizzare l'abbonamento aggiungendo i pacchetti desiderati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.