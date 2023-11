Sky Cinema con Paramount+ e Netflix: tanti contenuti, ora a prezzo ridotto

L'offerta Sky dedicata all'intrattenimento garantisce l'accesso a tantissimi contenuti con un prezzo complessivo ridotto. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile accedere a Sky TV + Sky Cinema andando ad aggiungere Paramount+ oltre a Netflix con piano Base senza pubblicità (e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza). Nell'abbonamento è incluso anche Sky Go per accedere ai programmi Sky anche da smartphone, tablet e computer.

La promozione di Sky ha un costo complessivo di 29,90 euro al mese, per 18 mesi e senza alcun vincolo successivo, garantendo un risparmio netto rispetto all'attivazione dei servizi considerati in modo separato. Da notare, inoltre, che è possibile arricchire l'abbonamento andando ad aggiungere Sky Calcio, Sky Sport e gli altri servizi proposti da Sky. Per sfruttare la promozione è possibile consultare il sito ufficiale Sky.

Sky con Paramount+ e Netflix: un'unica offerta da non perdere

Il bundle proposto da Sky include:

Sky TV c on tutte le serie TV, gli show e l'intrattenimento di Sky

on tutte le serie TV, gli show e l'intrattenimento di Sky Sky Cinema con tutta l'offerta cinema di Sky

con tutta l'offerta cinema di Sky Paramount Plus

Netflix con piano Base e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

con piano Base e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza Sky Go per accedere ai contenuti dei pacchetti Sky anche da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti dei pacchetti Sky anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere Sky Calcio, Sky Sport e Sky Kids oltre che di accedere a tutti i vantaggi aggiuntivi previsti da Sky

L'abbonamento in questione ha un costo di 29,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, non ci sono vincoli per il cliente che potrà scegliere se passare a una nuova offerta oppure se interrompere l'abbonamento con Sky. L'offerta in questione, valida per un periodo limitato, è attivabile direttamente tramite il link riportato qui di sotto che vi condurrà al sito Sky.

