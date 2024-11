Sky Cinema con gli show e le serie di Sky TV e Netflix a 24,90€ al mese

È tempo di Black Friday anche per il cinema di Sky. Grazie all'ultima promozione, il pacchetto Sky Cinema con Paramount+ senza costi aggiuntivi più gli show e le serie di Sky TV e Netflix è in offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. In più è previsto un contributo di 19 euro per l'attivazione del decoder Sky Stream.

Il catalogo di Sky Cinema offre il meglio del cinema internazionale. Tra le novità più attese di dicembre segnaliamo Wonka, il film di Paul King con protagonista l'attore francese Chalamet nei panni del giovane Willy Wonka. Da non perdere nemmeno l'arrivo della nuova edizione di MasterChef Italia su Sky Uno (Sky TV) e la seconda stagione di Squid Game (Netflix).

L'offerta del Black Friday di Sky, che consente di risparmiare oltre 340 euro in un anno e mezzo, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Tutto il cinema di Sky con Sky TV e Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi

I contenuti del pacchetto in promozione per il Black Friday Sky sono numerosi, a partire dal meglio del cinema italiano e internazionale. Debutta oggi, lunedì 25 novembre, il film La Coda del Diavolo, con protagonista Luca Argentero. Venerdì è poi in uscita Sei fratelli, il nuovo film di Simone Godano (tra i sei fratelli si annoverano anche Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini).

Con Sky Cinema è incluso anche Paramount+ senza costi aggiuntivi. Tra le chicche da non perdere segnaliamo la terza stagione di Vita da Carlo e la nuova stagione di Lioness, serie tv con Zoe Saldana, Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

Spazio infine alle novità targate rispettivamente Sky e Netflix. A fine novembre debutterà su Netflix l'attesa serie Senna, incentrata sul leggendario pilota brasiliano. Nell'attesa, sempre su Netflix è possibile recuperare la seconda stagione de La legge di Lidia Poet, mentre su Sky TV tutti i riflettori sono accesi sul gran finale di X Factor e le nuove puntate di MasterChef Italia.

L'ultima data ultima per aderire all'offerta del Black Friday è il 2 dicembre. Maggiori dettagli su questa pagina del sito Sky.

