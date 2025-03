Skich Store: arriva alternativa all’App Store per utenti iOS in UE

Grazie al Digital Markets Act (DMA) nell'Unione Europea, Apple è stata costretta a consentire agli utenti iOS di caricare app da marketplace di app alternativi. Con iOS 18.2, Apple ha anche consentito ai suoi utenti di eliminare diverse app native tra cui Calcolatrice, Calendario, Note, ecc. Skich è l'ultima azienda che ha introdotto un'alternativa all'App Store per gli utenti iOS nell'UE. Chiamato "Skich Store", il marketplace di app si concentra principalmente sui giochi. Qui, gli utenti non solo possono trovare e scaricare giochi da sviluppatori terzi, ma anche ricevere suggerimenti per nuovi giochi in base ai loro "generi e tipi preferiti". Gli utenti iOS curiosi possono scaricare lo Skich Store dal suo sito web ufficiale. È interessante notare che l'app principale è disponibile anche per gli utenti Android. Naturalmente, l’arrivo su iOS è una grande notizia per tutti gli utenti che non vogliono rimanere legati al tradizionale App Store.

Skich Store: come funziona il nuovo marketplace per gli utenti iOS

Skich mira a risolvere questo problema offrendo suggerimenti di gioco basati sui suoi algoritmi in oltre 40 categorie e generi. Gli utenti Apple possono anche scaricare raccolte di giochi curate dagli utenti. In particolare, l'app marketplace offre un sistema di scoperta dei giochi che corrisponde a quello di diverse app di incontri come Tinder. Gli utenti possono scorrere verso destra per un titolo di gioco che ritengono interessante e degno di essere giocato, oppure possono scorrere verso sinistra per saltarlo. Gli utenti possono anche controllare a quali giochi stanno giocando i loro amici. Per ora, non ci sono giochi disponibili al lancio su Skich Store, a differenza di Aptoide, lanciato a giugno con 8 titoli. I nuovi giochi dovrebbero apparire sulla piattaforma a partire dal mese in corso. Inoltre, poiché Skich Store richiede il sideloading, è disponibile solo per gli utenti iOS e iPadOS nell'UE.