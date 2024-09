Sinner vs Safiullin: dove e quando guardare l'atteso match in diretta streaming

Dopo un esordio brillante contro Nicolas Jarry, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo per affrontare Roman Safiullin nel secondo turno del China Open, uno degli eventi più interessanti dell’ATP 500. L’azzurro, già vincitore nel 2023, si sfiderà contro l'attuale numero 69 al mondo. Ecco dove e quando guardare il match in diretta.

L'attesissimo incontro tra Jannik Sinner e Roman Safiullin si giocherà sabato 28 settembre, come terzo match della giornata sul campo centrale del China Open. L'inizio del programma è previsto alle 05:00 ora italiana, ma la sfida tra i due atleti dovrebbe svolgersi attorno alle 9.00, sempre ora italiana.

Dove guardare il match Sinner-Safiullin

L'incontro tra Sinner e Safiullin sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire il match su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile guardare l’incontro su NOW e Sky Go, rendendo l’evento accessibile anche su smartphone, tablet e altri dispositivi.

Gli utenti NOW avranno accesso anche al servizio Extra Match, che offre canali dedicati per vivere in diretta i migliori momenti del torneo, con immagini curate direttamente da ATP e WTA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.