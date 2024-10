Sicurezza online imbattibile: CyberGhost VPN con 82% di sconto e 2 mesi gratis

Se stai cercando una VPN per proteggere la tua privacy online, CyberGhost VPN ha un'offerta che non puoi perdere: 82% di sconto sul piano biennale più 2 mesi aggiuntivi gratuiti, a soli 2,19 € al mese. Questo significa che potrai usufruire di una connessione sicura e anonima per 28 mesi, a un costo totale di 56,94 € per i primi due anni.

Naviga in sicurezza con CyberGhost L'offerta CyberGhost VPN Con l'abbonamento di CyberGhost VPN, puoi accedere a una serie di vantaggi che garantiscono la massima protezione online: Server ultraveloci : CyberGhost offre una rete globale di server in oltre 100 paesi , con velocità da 10 Gbps e larghezza di banda illimitata . Perfetto per streaming, download e navigazione senza rallentamenti.

: CyberGhost offre una rete globale di , con velocità da e . Perfetto per streaming, download e navigazione senza rallentamenti. Crittografia avanzata : La tua connessione è protetta da una crittografia di ultima generazione, che mantiene i tuoi dati al sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche.

: La tua connessione è protetta da una crittografia di ultima generazione, che mantiene i tuoi dati al sicuro anche su reti Wi-Fi pubbliche. Politica di no-log certificata : CyberGhost non registra le tue attività online, garantendo una privacy totale . Inoltre, offre la protezione contro le perdite email per un livello di sicurezza aggiuntivo.

: CyberGhost non registra le tue attività online, garantendo una . Inoltre, offre la per un livello di sicurezza aggiuntivo. Kill switch automatico e split tunneling : Funzioni essenziali per interrompere la connessione in caso di problemi di rete e scegliere quali applicazioni utilizzare con la VPN.

: Funzioni essenziali per interrompere la connessione in caso di problemi di rete e scegliere quali applicazioni utilizzare con la VPN. 7 connessioni simultanee: Proteggi fino a sette dispositivi contemporaneamente con un unico account, incluso smartphone, PC, Mac, e smart TV. Naviga in sicurezza con Cyberghost Flessibilità nei piani di abbonamento CyberGhost VPN offre diversi piani per soddisfare le esigenze di tutti: Piano Biennale + 2 mesi gratis : A 2,19 €/mese , con 82% di sconto . L’abbonamento include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni , per permetterti di testare il servizio senza rischi.

: A , con . L’abbonamento include una , per permetterti di testare il servizio senza rischi. Piano Semestrale : A 6,99 €/mese , per chi desidera maggiore flessibilità ma vuole comunque risparmiare. Anche questo piano include la garanzia di rimborso di 45 giorni.

: A , per chi desidera maggiore flessibilità ma vuole comunque risparmiare. Anche questo piano include la garanzia di rimborso di 45 giorni. Abbonamento Mensile: A 11,99 €/mese, ideale per chi cerca una soluzione a breve termine. Questo piano ha una garanzia di 14 giorni per il rimborso. Migliora la tua esperienza VPN con un IP Dedicato CyberGhost offre la possibilità di aggiungere un IP dedicato alla tua VPN a un costo aggiuntivo di 2,50 €/mese. Con un IP dedicato, puoi ottenere un indirizzo univoco che non cambia, ideale per migliorare la tua sicurezza e mantenere un accesso stabile a siti e servizi online. Servizio Clienti Disponibile 24/7 L'assistenza clienti di CyberGhost è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite live chat e email, garantendo supporto in diverse lingue. Se hai domande o problemi durante l'installazione o l'utilizzo della VPN, il team di CyberGhost è sempre pronto ad aiutarti. Per conoscere l'offerta completa di Cyberghost clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.