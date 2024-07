Sicurezza online con Norton Secure VPN e navighi senza preoccupazioni

Se desideri proteggere i tuoi dati online, è fondamentale navigare in modo sicuro. Un metodo efficace è utilizzare una VPN. Non sai da dove cominciare? Ti presentiamo Norton Secure VPN, il tuo nuovo guardiano digitale. Si tratta di un servizio incluso nei pacchetti Norton 360, ma che può anche essere acquistato singolarmente.

Norton Secure VPN è disponibile in tre versioni:

1 dispositivo protetto al prezzo di 49,99€ all'anno ;

protetto al prezzo di ; Fino a 5 dispositivi al prezzo di 69,99€ ;

al prezzo di ; Fino a 10 dispositivi al prezzo di 89,99€.

Per attivare una di queste versioni, visita il sito ufficiale di Norton cliccando sul pulsante qui sotto.

Le caratteristiche avanzate di Norton Secure VPN

Norton Secure VPN è un servizio di rete privata virtuale con sede negli Stati Uniti, dotato di oltre 2000 server dislocati in 31 paesi. La maggior parte di questi server è di proprietà di Norton, il che assicura la corretta esecuzione del tunnel cifrato senza interferenze esterne. Questo aspetto distingue il servizio di Norton dai suoi concorrenti, che spesso affittano server in tutto il mondo senza avere il controllo diretto sull'hardware.

Tra le sue caratteristiche principali, spiccano la presenza di un kill switch e una rigorosa politica no-log, garantendo così la massima sicurezza e privacy per gli utenti. Il servizio utilizza il protocollo di sicurezza AES-256, uno degli standard più robusti disponibili. Inoltre, permette di sbloccare siti di streaming e supporta il torrenting, offrendo un'esperienza di navigazione completa e sicura.

In sintesi, possiamo dire che si tratta di una rete virtuale privata molto affidabile, semplice da utilizzare e ricca di funzionalità. Ottima anche l'assistenza, con live chat 24 su 24, 7 giorni su 7 per risolvere i problemi più comuni per l’app mobile o per PC.

Ricordiamo che Norton Secure VPN può essere acquistata singolarmente oppure in combo con l'antivirus, uno dei più premiati sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.