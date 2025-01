Sicurezza online a metà prezzo: Bitdefender a partire da 20€!

Malware, ransomware, phishing e potenziali truffe: il web espone i nostri dati personali e dispositivi a minacce e rischi di ogni tipo. La sicurezza informatica è una priorità e Bitdefender, tra i marchi più affidabili nel settore, lancia una promozione esclusiva per chi desidera una protezione avanzata senza compromessi.

Per un periodo limitato, è possibile attivare uno dei suoi piani con uno sconto del 50%, rendendo ancora più accessibile una delle soluzioni antivirus più potenti e all'avanguardia sul mercato.

Bitdefender, tutti i piani scontati al 50%: vantaggi e funzionalità

Bitdefender è progettato per offrire una difesa completa contro malware, ransomware, attacchi di phishing e altre minacce digitali, grazie a tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

Il suo sistema di protezione lavora in tempo reale, senza compromettere le prestazioni dei dispositivi, e include strumenti avanzati per la privacy online, la sicurezza delle transazioni bancarie e la prevenzione di intrusioni non autorizzate.

Con un'unica licenza, il software garantisce una protezione multi-dispositivo, supportando Windows, macOS, Android e iOS, così da mettere al sicuro computer, smartphone e tablet con un solo abbonamento. Inoltre, funzioni intelligenti come la modalità Gioco, Lavoro e Streaming ottimizzano l’esperienza utente, riducendo al minimo le interruzioni mentre si lavora o si guarda un film.

Grazie alla promozione attuale, è possibile scegliere tra diverse soluzioni a prezzo scontato:

Bitdefender Antivirus Plus : ideale per proteggere il tuo PC Windows e fino a tre dispositivi dalle minacce informatiche, disponibile a 20€ invece di 39,99€;

: ideale per proteggere il tuo PC Windows e fino a tre dispositivi dalle minacce informatiche, disponibile a Bitdefender Total Security : la suite completa che copre Windows, macOS, Android e iOS , ora acquistabile a 42€ invece di 84,99€;

: la suite completa che copre , ora acquistabile a Bitdefender Internet Security: la protezione avanzata per PC Windows che difende fino a 3 dispositivi, disponibile a 32€ al posto di 64,99€.

Non perdere l’occasione di navigare, lavorare e acquistare online in totale tranquillità con una delle migliori protezioni disponibili. Visita il sito di Bitdefender e approfitta dell'offerta prima che scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.