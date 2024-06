Sicurezza di privacy e dati garantita con Surfshark One (sconto dell’83%)

Perché continuare a lasciare i propri dati online alla mercé di ISP, aziende e hacker, quando ci sono bundle di sicurezza come Surfshark One? Adesso c’è anche lo sconto dell’83% sul piano di abbonamento biennale, quindi un motivo in più per attivarlo.

Nel pacchetto non c’è soltanto la famosa VPN della società, ma anche altre funzionalità di livello, come l’antivirus per i dispositivi, che scansiona anche i file durante il download. Un solo clic e puoi dormire sonni tranquilli, sapendo che nessun virus minaccerà il tuo sistema operativo. A ciò si aggiunge la protezione della webcam, così non dovrai preoccuparti che qualcuno monitori ciò che fai.

Sicurezza di privacy e dati: un bundle completo di protezione

Insomma, disporre di un bundle di sicurezza informatica è ormai una necessità. In questo, Surfshark One è considerato uno dei migliori. Ti consente di navigare senza essere tracciato, proteggere i tuoi dispositivi da ogni minaccia informatica, e anche i tuoi account. Tutto questo attraverso un’unica applicazione che non richiede nemmeno un corso di ingegneria informatica per essere utilizzata.

Grazie alla promozione in corso, tutto questo sarà tuo a un prezzo imbattibile. Parliamo di 2,69 euro al mese, ossia 72,63 euro per i primi 27 mesi. Perché 27 e non 24? Semplice: 3 mesi sono gratuiti. E se tutto questo ti sembra poco, hai anche la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Che altro stai aspettando? Non lasciare che il web diventi un campo di battaglia contro la tua privacy. Approfitta dello sconto dell’83% su Surfshark One e naviga senza preoccupazioni. O, nel peggiore dei casi, potrai sempre chiedere il rimborso!

