Shotcut 25.03 include nuovi filtri e un'interfaccia migliorata

Shotcut software di editing video open source, multipiattaforma e gratuito per Linux, macOS e Windows scritto in Qt ottiene una nuova versione stabile. Rilasciato due mesi dopo la precedente versione Shotcut 25.01, Shotcut 25.03 introduce svariate nuove funzionalità. Tra queste vi sono ad esempio un preset "Stile testo" per la funzione "Genera testo sulla timeline" nei sottotitoli, le opzioni "Copia corrente" e "Copia tutto" per i filtri, parametri verticali e orizzontali per il filtro video No Sync. Infine, l’aggiornamento introduce anche una nuova opzione "Attiva/disattiva sovrapposizione filtro" per il menu Player.

Shotcut 25.03: nuova Modalità video e correzioni di bug

Questa nuova versione di Shotcut aggiunge anche i nuovi filtri video 360: Cap Top & Bottom e 360: Equirectangular Wrap. Tra le altre novità vi è anche una smart bin chiamata "Not In a Bin" per Playlist, tag di ricerca #rgba, #yuv, #gpu e #10bit per parole chiave in Filtri. Inoltre, è stata anche aggiunta un'icona per le clip della timeline per indicare quando sono presenti filtri e un'opzione "ITU-R BT.2020" per Modalità video > Personalizzata > Aggiungi e output > Proprietà.

Shotcut 25.03 aggiunge poi la Modalità video del progetto al titolo della finestra. Include anche il supporto per l'utilizzo del tasto Ctrl per vincolare la posizione di spostamento all'asse verticale o orizzontale in tutti i filtri che utilizzano il controllo visivo del rettangolo. Inoltre, la nuova versione riduce l'intervallo di Gamma e Gain nel filtro Color Grading. Infine, aggiorna il filtro Glaxnimate in modo che non venga più avviato automaticamente dopo Apri altro > Animazione > Aggiungi alla timeline.

Naturalmente, in questa versione sono stati corretti molti bug. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in Shotcut 25.03, gli utenti possono quindi consultare il changelog completo sul sito web ufficiale. Per chi volesse scaricare questo aggiornamento, è già disponibile download come binario AppImage universale. Quest’ultimo può essere eseguito su praticamente qualsiasi distribuzione GNU/Linux senza installare nulla sul computer.