Shortwave: client di posta mostrerà riepiloghi istantanei AI

Shortwave, un client di posta elettronica creato da ex ingegneri di Google, sta lanciando nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale come riepiloghi istantanei che verranno visualizzati in cima a un'e-mail. Inoltre verrà incluso un assistente di scrittura per aiutare gli utenti a scrivere le proprie e-mail e tale assistente sarà disponibile anche nelle versioni Android e iOS. L'anno scorso la startup ha introdotto i riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale, ma per generare quel riepilogo era necessario toccare un pulsante. Grazie alla nuova funzionalità di riepilogo istantaneo, il client mostrerà automaticamente l'essenza di un'e-mail o di un thread in una frase. Per generare un riepilogo più lungo basterà soltanto toccare la frase. Inoltre, gli utenti potranno anche porre domande sul tema dell’e-mail.

Shortwave: in arrivo anche selezione multipla e completamento automatico

Per generare riepiloghi istantanei brevi, l’azienda utilizza modelli open source e le proprie GPU per ridurre i costi. I riepiloghi più lunghi sono invece generati utilizzando GPT-4 Turbo. Shortwave sta inoltre estendendo la sua funzionalità Assistente basata sull’intelligenza artificiale, lanciata a settembre 2023, alle sue app iOS e Android. L'assistente aiuta a scrivere bozze, a effettuare ricerche sul web o a rispondere a domande sul thread attualmente attivo. L'assistente Shortwave aiuta anche a cercare nelle e-mail domande come “Quando è stata l'ultima volta che ho parlato dell'azienda XYZ?”. Tuttavia, quest’ultima è una funzionalità a pagamento. Il client offre anche un'opzione di selezione multipla AI, che consente di selezionare più thread e porre domande all'assistente. Potrebbe comunque essere utile cercare prima un argomento specifico tra le e-mail e poi porre domande all'assistente sui temi desiderati.

Shortwave rilascerà le nuove funzionalità a partire da questa settimana. Il riepilogo istantaneo, la selezione multipla AI e l'assistente mobile sono disponibili per tutti gli utenti. Tuttavia, la funzionalità di completamento automatico AI sarà disponibile solo per gli utenti dei piani Pro e Business. Dallo scorso anno, l’azienda ha rinnovato i suoi piani in abbonamento. In passato offriva piani gratuiti, standard (9 dollari per postazione al mese) e aziendali. Adesso offre un piano individuale da 7 dollari al mese, un piano Pro da 24 dollari al mese e un piano aziendale per i team, sempre da 24 dollari al mese.