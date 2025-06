Shortcuts si rinnova: Apple introduce l’AI nell’automazione personale

Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e comandi vocali naturali sono al centro del prossimo aggiornamento per l'app Shortcuts di Apple. L'azienda di Cupertino presenterà ufficialmente queste novità durante il WWDC 2025, che si terrà dal 9 giugno presso l'iconico Apple Park in California.

L'aggiornamento rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di Apple per integrare avanzate funzionalità di intelligenza artificiale nei suoi sistemi operativi. Grazie a questa innovazione, gli utenti potranno creare interazioni personalizzate utilizzando comandi vocali in linguaggio naturale, semplificando notevolmente l'esecuzione di azioni specifiche su dispositivi come iPhone, iPad e Mac.

Un'esperienza utente completamente rinnovata

La nuova versione dell'app Shortcuts promette di trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti si approcciano all'automazione. Attraverso l'implementazione di modelli linguistici avanzati, anche chi ha poca esperienza con le app di automazione tradizionali potrà facilmente gestire attività quotidiane utilizzando semplici comandi vocali. Questo cambiamento mira a rendere l'automazione accessibile a un pubblico più ampio, eliminando le barriere tecniche che spesso limitano l'adozione di queste tecnologie.

Possibili ritardi nel rilascio

Alcune delle funzionalità più avanzate potrebbero non essere immediatamente disponibili. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, le caratteristiche più innovative saranno implementate gradualmente, con un rilascio completo previsto solo nel 2026. Questo ritardo potrebbe essere legato alla complessità tecnica dell'integrazione dei nuovi modelli di intelligenza artificiale all'interno dell'ecosistema Apple.

Opportunità per gli sviluppatori

Una delle novità più significative riguarda l'apertura dei modelli di intelligenza artificiale di Apple agli sviluppatori esterni. L'azienda metterà a disposizione modelli con tre miliardi di parametri, consentendo agli sviluppatori di integrare funzionalità come la sintesi testuale direttamente sui dispositivi. Questa mossa rappresenta un'opportunità straordinaria per ampliare le possibilità creative e operative all'interno dell'ecosistema Apple, stimolando l'innovazione e favorendo lo sviluppo di applicazioni personalizzate.

Ulteriori innovazioni in arrivo

L'impegno di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale non si limita all'app Shortcuts. Anche Siri riceverà un importante aggiornamento, con nuove capacità conversazionali che lo avvicineranno alle funzionalità offerte da strumenti come ChatGPT. Inoltre, sono in fase di sviluppo un servizio di assistenza medica basato sull'intelligenza artificiale, denominato Mulberry, e un aggiornamento significativo per l'app Salute, entrambi previsti per il rilascio negli aggiornamenti di iOS 26.