Shopify lancia editor di immagini basato sull’AI per i prodotti

La piattaforma di e-commerce Shopify sta rilasciando nuove funzionalità per il lancio della Winter Edition 2024. Tra le novità vi sono un editor multimediale AI per migliorare le immagini dei prodotti, una migliore ricerca semantica e una nuova modalità per i commercianti di mostrare diverse varianti di un prodotto. Molte aziende, tra cui Meta, Google e Amazon, consentono agli inserzionisti di generare sfondi utilizzando l’intelligenza artificiale generativa. Allo stesso modo, Shopify vuole aiutare i commercianti a modificare gli sfondi e le scene delle immagini dei prodotti utilizzando questa tecnologia. Nel Magic Media Editor, gli inserzionisti possono selezionare uno dei sette stili disponibili: Minimal, Vibrant, Natural, Urban, Regged, Refined e Surreal. In alternativa possono digitare un messaggio per generare un nuovo sfondo. Inoltre, è possibile abbinare lo stile di sfondo di un'immagine con un'immagine esistente per mantenere la coerenza del marchio. Tale strumento può infine rimuovere sfondi indesiderati dalle immagini.

Shopify: le altre novità annunciate per la Winter Edition 2024

Shopify ha sperimentato in passato strumenti generativi basati sull'intelligenza artificiale per gli inserzionisti. Lo scorso giugno ha lanciato il bot Sidekick per aiutare i commercianti a navigare nelle diverse parti della piattaforma. L’azienda sta inoltre implementando una ricerca semantica, che va oltre la corrispondenza delle parole chiave della query di ricerca. Ad esempio, un cliente può porre una query come “vestiti caldi per l'inverno” per ottenere vari risultati sull'abbigliamento termico. L’azienda sta inoltre implementando strumenti per un migliore merchandising, in modo che i venditori possano mostrare diverse varianti di un prodotto. La società ha affermato che, in base al cambiamento delle variabili, lo strumento di creazione e classificazione del prodotto supporta 2.000 varianti. La piattaforma ha anche lanciato una nuova app per gestire elenchi combinati. L'app, disponibile per i clienti Shopify Plus, consente ai venditori di mantenere descrizioni, gallerie e URL univoci per diverse varianti di prodotti.

Inoltre, Shopify sta lanciando vetrine headless – dove le aziende possono utilizzare diverse soluzioni front-end personalizzate mentre utilizzano le API specificate da Shopify per accedere a un back-end – per i venditori B2B. Nel terzo trimestre del 2023, l’azienda ha incassato 1,7 miliardi di dollari di ricavi con una crescita del 25% su base annua. Infine, Shopify ha licenziato il 20% del suo personale (più di 2.000 persone) nel giugno 2023 e ha venduto la sua attività di logistica a Flexport in cambio di 13% in azioni.