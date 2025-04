Sfrutta il WiFi 7 con il router ASUS TUF Gaming: ora al 45% di SCONTO!

Il router ASUS TUF Gaming è un’opportunità imperdibile per chi desidera portare il WiFi 7 nella propria abitazione senza spendere una fortuna. Disponibile su Amazon con uno sconto del 45%, è acquistabile a soli 150 euro rispetto al prezzo di listino di 275 euro. Un’offerta da cogliere al volo per chi punta a migliorare la connettività domestica con una tecnologia avanzata.

Prestazioni superiori grazie al WiFi 7

Questo dispositivo dual-band supporta il protocollo WiFi 7 802.11be, una delle tecnologie più recenti e performanti per la rete wireless. Grazie alla Multi-Link Operation (MLO) e alla modulazione 4096 QAM, questo Router è in grado di raggiungere velocità straordinarie sulla banda a 5 GHz. Questo significa una maggiore stabilità e una connessione fluida, ideale per gaming online, streaming in 4K e gestione di dispositivi IoT.

Il router è dotato di sei antenne interne che eliminano le zone morte, garantendo una copertura stabile in ogni angolo della casa. Non solo: il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni costanti anche durante sessioni di utilizzo intenso. Che si tratti di scaricare file pesanti o di giocare online, è progettato per non deludere mai.

Connettività fisica e mobile

Per chi necessita di una connessione stabile e versatile, il router offre quattro porte WAN e LAN da 2,5 Gbps, ideali per sfruttare al massimo la velocità della rete cablata. Inoltre, il supporto per tethering mobile 4G e 5G tramite USB lo rende perfetto per chi desidera una soluzione affidabile anche in mobilità.

La sicurezza della rete è una priorità per ASUS. Infatti integra AiProtection Pro, un sistema che esegue scansioni istantanee dei siti web visitati, proteggendo gli utenti da potenziali minacce. Inoltre, la funzione Smart Home Master semplifica la gestione della rete, mentre il controllo parentale aiuta a proteggere i più giovani da contenuti inappropriati.

Con dimensioni compatte e un peso non esagerato, questo Router si integra facilmente in qualsiasi ambiente domestico. Il sistema operativo ASUSWRT offre un’interfaccia intuitiva con ampie possibilità di personalizzazione, rendendo la configurazione e la gestione della rete un gioco da ragazzi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il router ASUS TUF Gaming è la scelta ideale per chi cerca una connessione veloce, stabile e sicura a un prezzo competitivo. Approfitta dello sconto su Amazon prima che le scorte si esauriscano!

