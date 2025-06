Mercury TP-Link ME80X: potenzia il WiFi di casa con soli 39,99€

Il Mercury TP-Link ME80X è la soluzione perfetta per chi cerca di potenziare la propria rete WiFi senza spendere una fortuna. Disponibile a soli 39,99€, con uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino, rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la connettività domestica in modo semplice ed efficace.

Prestazioni di alto livello con WiFi 6

Grazie alla tecnologia WiFi 6, il ME80X garantisce una velocità dual band fino a 3000 Mbps, suddivisa in 2402 Mbps sulla banda da 5 GHz e 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. Questo significa che potrai goderti streaming in alta definizione, gaming online senza interruzioni e download rapidissimi, anche in ambienti con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Uno dei punti di forza del Mercury TP-Link ME80X è la sua estrema facilità di configurazione. Con il semplice tocco del pulsante WPS, puoi estendere la copertura WiFi in pochi secondi, senza bisogno di complicate impostazioni tecniche. Inoltre, il dispositivo è compatibile con qualsiasi router, rendendolo una scelta versatile per ogni tipo di rete domestica.

Design compatto e funzionalità avanzate

Con dimensioni di soli 13,2 x 7,8 x 3,1 cm e un peso di appena 280 grammi, il ME80X si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Le due antenne esterne assicurano una copertura ottimale anche in spazi ampi o con pareti divisorie. Per gli utenti più esigenti, è disponibile una modalità Access Point integrata, che consente di trasformare il dispositivo in un punto di accesso WiFi dedicato.

La gestione del dispositivo è resa ancora più intuitiva grazie all'app dedicata per iOS e Android. Con questa applicazione, puoi monitorare e controllare la tua rete WiFi anche a distanza, assicurandoti sempre le migliori prestazioni possibili.

Se cerchi un ripetitore WiFi affidabile, potente e facile da usare, il Mercury TP-Link ME80X è la scelta ideale. Con il suo prezzo competitivo e le funzionalità avanzate, rappresenta un investimento intelligente per migliorare la tua esperienza di connessione a casa. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista ora il Mercury TP-Link ME80X e scopri come può rivoluzionare la tua rete domestica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.