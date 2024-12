Sfrutta gli strumenti di intelligenza artificiale di Aruba per i tuoi progetti digitali

Molti vedono nell’intelligenza artificiale un nemico con cui combattere, ma se invece la utilizzassimo per le nostre necessità? Il futuro non è dell’AI, ma è con l’AI e rinunciare alle sue incredibili potenzialità può risultare una scelta strategicamente fallimentare. Aruba mette a disposizione una serie di strumenti AI per realizzare un progetto digitale. Scopri i vantaggi del piano Hosting WordPress Gestito, in offerta con il 60% di sconto.

Gli strumenti AI integrati nel piano Hosting WordPress Gestito di Aruba

L’intelligenza artificiale integrata nel piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è trasversale e supporta tutti i passaggi necessari alla creazione e sviluppo di un progetto digitale. Con l’AI site launcher si ha la possibilità di pubblicare un sito completamente da zero personalizzandolo nello stile e nel tono di voce così da renderlo unico e in linea con le singole necessità. Niente di predefinito o uguale per tutti, ma un modo nuovo ed efficace per dare forma al proprio progetto digitale.

Con l’AI page builder, invece, si possono generare pagine di tutti i tipi modificandone il design secondo i propri obiettivi e interessi. L’AI content generator è invece lo strumento con il quale creare testi e immagini da inserire all’interno delle pagine utilizzando un semplice prompt testuale con il quale dire all’intelligenza artificiale cosa fare.

L’aspetto interessante del piano Hosting WordPress Gestito di Aruba è anche nella presenza dell’AI helper. Si tratta di uno strumento prezioso dal quale ricevere suggerimenti e una lista di attività da eseguire per migliorare le performance e le caratteristiche del proprio sito.

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba con il supporto dell’intelligenza artificiale è in promozione per questo periodo di feste. L’offerta, infatti, è valida ancora fino all’8 gennaio 2025. Utilizzando il codice FESTE24 si otterrà uno sconto del 60% su tutti i servizi e gli strumenti utili per i propri progetti online.

