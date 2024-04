Sfreccia a tutta velocità su PS5 con F1 23 al 47% di sconto

F1 23 per PS5 porta l'esperienza della Formula 1 a un nuovo livello di eccitazione e adrenalina, con una serie di aggiornamenti e nuove caratteristiche che renderanno il gioco ancora più avvincente. L'epica modalità narrativa Braking Point fa il suo ritorno con ancora più azione e dramma, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere la vita di un pilota di Formula 1 in tutta la sua intensità.

Due nuove ambientazioni faranno il loro debutto in F1 23 fin dal momento del lancio: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, Qatar. Questi circuiti offriranno nuove sfide e emozioni per i giocatori da affrontare.

Grazie al feedback ricevuto dalle vere scuderie di F1, la manovrabilità delle vetture è stata notevolmente migliorata, sia per chi utilizza il controller che per chi preferisce un volante. Questo assicura un'esperienza di guida più realistica e coinvolgente per tutti i giocatori. Le bandiere rosse fanno ritorno nella serie dopo nove anni, aggiungendo un nuovo livello di tensione alle gare. Questo richiederà ai piloti e ai team di rivedere continuamente le loro strategie.

F1 World è un nuovo hub centrale che offre un modo entusiasmante e innovativo di godersi le diverse modalità di gioco. Con una varietà di opzioni e contenuti, i giocatori potranno personalizzare la propria esperienza di gioco secondo le proprie preferenze e interessi.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto XL del 47% su F1 23 per PS5 che viene venduto a 42€. Un'ottima occasione!