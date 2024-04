Apple Watch SE: cala il prezzo dello smartwatch DEFINITIVO di casa Apple

Apple è un'azienda i cui prodotti non sempre vengono messi in sconto e quando accade, è assolutamente inutile segnalarlo e sfruttare le occasioni e oggi, su Amazon, l'Apple Watch SE viene scontato del 19% per un costo totale e finale di 259€.

Apple Watch SE

L'Apple Watch SE è un compagno essenziale per mantenerti in forma. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, hai accesso a più informazioni in modo intuitivo e immediato. Dotato di funzioni come il “Rilevamento incidenti” e parametri avanzati per i tuoi workout, Apple Watch SE offre tutto ciò di cui hai bisogno. Le funzioni per la salute e la sicurezza garantiscono la tua tranquillità, consentendoti di chiamare aiuto in caso di necessità con il “Rilevamento cadute”, il “Rilevamento incidenti” e l'SOS emergenze.

L'Apple Watch SE è semplicemente compatibile con i tuoi dispositivi e servizi Apple, permettendoti di sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare rapidamente i tuoi dispositivi, pagare con Apple Pay e molto altro ancora. Con una resistenza all'acqua fino a 50 metri, è sia swimproof che stiloso, con una varietà di colori e materiali tra cui scegliere.

Facile da personalizzare, puoi cambiare l'aspetto del tuo orologio con una vasta selezione di cinturini e quadranti completamente personalizzabili. Come grande compagno di fitness, l'app Allenamento ti segue in una varietà di sport, offrendoti parametri avanzati sulle tue performance.

Sempre in contatto con il mondo, puoi inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e podcast e utilizzare Siri direttamente dal tuo polso. Con l'Apple Watch SE (GPS), sei sempre connesso al mondo, sia con il tuo iPhone che sotto rete Wi-Fi.

Su Amazon, oggi, viene applicato e attivato uno sconto maxi del 19% sull'Apple Watch SE che viene venduto al costo totale e finale di 259€.

