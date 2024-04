Amazon porta il cinema a casa tua con il maxi sconto sulla TV Samsung da 55 pollici

Samsung è un'azienda di prima fascia nell'ambito della produzione di elettrodomestici (e non solo) e oggi la TV da 55 pollici QLED viene scontata del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 339€.

Sconto del 24% sulla TV Samsung da 55 pollici

Il TV Samsung da 55 pollici è il compagno ideale per un'esperienza di visione senza pari, offrendoti prestazioni eccezionali e tecnologie all'avanguardia. Predisposto per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, assicura una qualità di trasmissione ottimale per goderti i tuoi programmi preferiti con la massima nitidezza e chiarezza.

Grazie alla tecnologia Quantum HDR, ogni scena prende vita sullo schermo, con colori brillanti e dettagli definiti che ti fanno sentire come se fossi presente direttamente sul set. Con Motion Xcelerator, la tua esperienza di gioco raggiunge nuove vette di fluidità e realismo, poiché il TV ottimizza le performance per garantirti un'esperienza di gaming senza rivali.

La tecnologia Quantum Dot assicura che tu ottenga sempre il 100% del volume colore, offrendoti oltre un miliardo di sfumature diverse per immagini vivide e realistiche che catturano l'attenzione. Inoltre, con il design AirSlim, questo TV si distingue per il suo profilo sottile ed elegante, permettendoti di posizionarlo con facilità e stile in qualsiasi ambiente domestico.

Questo TV Samsung da 55 pollici, dunque, offre una combinazione imbattibile di prestazioni audiovisive all'avanguardia e design raffinato, garantendoti un'esperienza di visione coinvolgente e gratificante in ogni momento.

Su Amazon, oggi, il TV Samsung da 55 pollici viene scontato del 24% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 339€.

