Sfocare la propria casa su Maps: come proteggere la privacy su Google

Street View di Google Maps è una delle funzioni più interessanti del “navigatore satellitare” dell’azienda di Mountain View. In pochi clic è possibile visualizzare qualsiasi indirizzo o strada, anche se si dovesse trovare dall’altra parte del mondo. Naturalmente anche l’immagine della propria abitazione è presente nella piattaforma. Tuttavia, esiste un modo semplice per sfocare la propria casa su Maps. Ciò permette infatti di mantenere la privacy ed evitare che altri utenti visualizzino determinate immagini sulla piattaforma.

Sfocare la propria casa su Maps: i passi da seguire.

La prima cosa da fare per sfocare la propria casa su Maps è quella di accedere al servizio tramite la pagina ufficiale di Google. È consigliato utilizzare la versione desktop della piattaforma, poiché più semplice. Dopo aver inserito il proprio indirizzo nella barra di ricerca, cliccare sulla foto di Street View che appare. A questo punto, bisognerà selezionare su “Segnala un problema”.

Per sfocare la propria casa su Maps, inquadrare l’immagine in oggetto e poi alla sezione “Richiedi sfocatura” cliccare su “La mia casa”. Inserire poi il proprio indirizzo e-mail (obbligatorio), eseguire la verifica con il codice CHAPTA e, infine, cliccare su “Invia”.

Google non dà indicazioni precise sui tempi necessari per eseguire la sfocatura dell’immagine. Tuttavia, è possibile che l’azienda di Mountain View invii un’e-mail agli utenti che hanno segnalato delle immagini da sfocare per avere maggiori informazioni circa la loro richiesta. Sfocare la propria casa su Maps potrebbe sembrare inutile per molti.

In alcuni casi però, soprattutto quando si tratta di stalking, evitare che chiunque possa vedere come sia fatta la propria abitazione può divenire essenziale. Naturalmente lo stesso procedimento può essere eseguito se ci si ritrova per caso su Street View e si desidera eliminare la propria immagine. In quel caso basterà selezionare la propria immagine e cliccare su “Un volto”, alla sezione “Richiedi sfocatura”.