Sfida te stesso imparando la lingua che non hai mai pensato di poter parlare

Sono gli ultimi giorni dell’anno ed è tempo di bilanci, ma soprattutto di buoni propositi. Perché non mettere in programma l’obiettivo di imparare una nuova lingua? Stai pensando che sono anni che te lo riprometti e che poi per un motivo o per un altro non sei mai riuscito a padroneggiare quella lingua? Mondly ha la soluzione definitiva, divertente ed efficace a un prezzo straordinario. Scopri il piano Mondly con accesso a vita in sconto del 95%.

3 motivi imperdibili per sfruttare la promozione di Mondly

Mondly propone un sistema di apprendimento di una lingua straniera che parte dalla propria lingua madre. Un metodo innovativo che, anche per questo, si rivela efficace. Anche grazie al ricorso alle più moderne tecnologie di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale, accedendo a Mondly si ha la possibilità di imparare rapidamente e in maniera divertente qualsiasi lingua. Anche quella apparentemente più ostica.

Oltre a essere efficace, il metodo di Mondly è anche divertente, piacevole e stimolante. E lo è sia nell’apprendimento della singola lingua che nella possibilità di scegliere tra ben 41 lingue differenti. Un pacchetto completo che comprende, tra gli altri, l’Italiano, il Tedesco, il Francese, l’Inglese, lo Spagnolo, il Russo, il Cinese, il Giapponese e il Coreano. Per la propria carriera, per i prossimi viaggi all’estero o per la propria cultura personale Mondly ha tutto quello di cui si ha bisogno.

E poi, aspetto certamente non secondario, la dimensione economica dell’offerta. Un pacchetto innovativo ed efficace con il quale accedere a lezioni per 41 lingue differenti avrebbe un costo enorme. L’offerta di Mondly si differenzia anche da questo punto di vista con un accesso a vita in sconto del 95%: 129,99€ per sempre per accedere in qualsiasi momento a tutto il mondo di Mondly con il quale mettersi continuamente alla prova per imparare una nuova lingua.

