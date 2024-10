Settimana di Champions su Sky: ecco le partite delle italiane in diretta

Dopo la pausa per le nazionali e la ripresa dei campionati, riparte adesso anche la nuova Champions League. Questa settimana si tiene la terza giornata dell'inedita fase campionato che rischia di essere già decisiva soprattutto per le ambizioni di Milan e Bologna, le uniche ancora ferme a 0 punti. 4 partite delle 5 italiane saranno trasmesse in diretta in esclusiva su Sky: puoi abbonarti con la nuova offerta che include Sky Sport e Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi.

Terza giornata Champions League: le partite delle italiane in diretta su Sky

Questa settimana, Sky trasmetterà in diretta esclusiva le partite di Milan, Bologna, Atalanta e Juventus. Ecco il programma completo che le riguarda:

Martedì 22 ottobre

Milan - Club Brugge (ore 18.45)

Aston Villa - Bologna (ore 21)

Juventus - Stoccarda (ore 21)

Mercoledì 23 ottobre

Atalanta - Celtic (ore 18.45)

Young Boys - Inter (ore 21) (diretta su Amazon Prime Video)

Ricorda che con il pacchetto Sky Sport puoi vedere in diretta e in esclusiva 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, mentre le nuove Europa League e Conference League sono in esclusiva totale.

Potrai vedere inoltre il grande tennis con l'ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, le Nitto ATP Finals, WTA Finals e la Coppa Davis 2024. Per concludere, ecco anche i motori con le gare, le qualifiche e le prove libere di Formula 1 e MotoGP, la World SuperBike, la nuova NBA e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.