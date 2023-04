Serverplan: l'hosting multidominio aziendale da 100GB a 39€ al mese

I servizi di hosting multidominio sono una scelta obbligata per quei privati o quelle aziende che hanno la necessità di gestire diversi siti web, una situazione in cui è indispensabile avere un'unica piattaforma centralizzata che dia la possibilità di eseguire un solo login per tutto. Tra i migliori servizi disponibili, Serverplan si distingue con un'offerta da 39€ al mese, sia per i sistemi Windows che Linux, e fino a ben 100GB di spazio disponibile su SSD.

Serverplan: un'interessante offerta per le aziende

Serverplan rappresenta un'ottima soluzione per i professionisti o le aziende che gestiscono più siti web, grazie alla possibilità di usufruire di un unico pannello di controllo per la gestione degli account dei clienti e dello spazio disponibile. Il servizio fa uso di server con archiviazione SSD, per garantire le migliori prestazioni di caricamento per i siti e le applicazioni, offrendo la massima sicurezza con backup eseguiti con cadenza oraria su unità di archiviazione esterne, oltre a una migrazione gratuita e veloce dei siti e la possibilità di installare un certificato SSL senza costi aggiuntivi.

Il servizio di Serverplan permette anche di scegliere la versione PHP più adeguata alle proprie necessità, nonché di usufruire del pannello di controllo Plesk, il più diffuso nei sistemi Windows e disponibile in lingua italiana. L'offerta Reseller Windows Plus include inoltre:

100GB di spazio

Numero illimitato di siti web, account email, traffico, database mySQL e server SQL su SSD

Possibilità di sviluppare progetti con ASP.net e .NET Core

Certificato SSL Let's Encrypt per ogni dominio

Htaccess e isapi rewrite

Account isolati

La versione per Linux comprende anche:

Pannello di controllo WHM-cPanel

Installazione/migrazione CMS one click tramite EasyApp

Bitninja, antimalware e antispam

Clonazione template

Staging con 1 click

Una volta sottoscritto il piano l'attivazione è immediata ed è anche possibile richiedere eventualmente un rimborso entro 30 giorni. Il servizio clienti di Serverplan è disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, con gruppo di esperti pronto a risolvere ogni evenienza.

L'offerta per entrambe le piattaforme è disponibile a 39€ + IVA al mese.

