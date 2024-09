Serie C: come guardare le partite in streaming dall'estero

Il campionato di Serie C è una delle competizioni calcistiche più interessanti da seguire, con tantissime squadre, sfide sempre molto interessanti e tutta la bellezza del calcio di provincia che molte volte risulta essere più interessante rispetto ai campionati top.

Per guardare le partite della Serie C in streaming è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW. La piattaforma di streaming di Sky, infatti, trasmette le partite della Serie C oltre a tanti altri contenuti dedicati al mondo del calcio, dalla Champions League alla Serie A e fino ad arrivare ai campionati esteri, e ad altri sport, come la Formula 1, il tennis e la NBA.

Il Pass Sport di NOW ha un costo di 24,99 euro al mese che si riduce a 14,99 euro al mese per 12 mesi, scegliendo il piano con permanenza minima di 12 mesi, perfetto per tutti gli appassionati che intendono seguire tutta la stagione sportiva con una spesa contenuta.

Per vedere la Serie C in streaming dall'estero è sufficiente ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano prima di avviare la connessione VPN. La scelta giusta, in questo momento, non può che essere NordVPN, servizio disponibile con un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Come guardare la Serie C dall'estero: la procedura

Per guardare le partite di Serie C dall'estero in streaming basta seguire questa procedura:

dall'app di NordVPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione

attivare il Pass Sport di NOW per accedere alle partite di Serie C

