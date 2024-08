Serie B in streaming: poco più di 10€/mese per seguire tutti gli incontri

La Serie B è pronta a partire: la stagione 2024/2025, infatti, prenderà il via il prossimo 16 di agosto 2024 e si concluderà soltanto a giugno. Per seguire tutta la stagione è possibile affidarsi a DAZN che trasmetterà le partite in diretta streaming, con una copertura completa della stagione, compresi play off e play out. Le partite della Serie B saranno visibili anche tramite i canali DAZN 1 e DAZN 2 (disponibili come opzione aggiuntiva per Tivùsat e Sky, solo via satellite però).

Per guardare la Serie B su DAZN basteranno poco più di 10 euro al mese. Non è necessario, infatti, attivare il piano Standard oppure il piano Plus che, oltre alla Serie B, comprendono anche tutte le partite di Serie A. La Serie B, infatti, è inclusa nel nuovo piano Goal Pass che può essere attivato direttamente tramite il sito ufficiale di DAZN, raggiungibile qui di sotto.

Come vedere la Serie B su DAZN

Per guardare le partite di Serie B su DAZN basta il piano Goal Pass, disponibile in tre versioni:

19,99 euro al mese , scegliendo l'abbonamento mensile

, scegliendo l'abbonamento mensile 13,99 euro al mese , scegliendo l'abbonamento annuale con pagamento mensile

, scegliendo l'abbonamento annuale con pagamento mensile 129 euro per un anno, scegliendo l'abbonamento annuale con fatturazione anticipata

Si tratta di un modo semplice e conveniente per seguire le partite. Goal Pass include anche 3 partite di Serie A per turno.

C'è anche la possibilità di puntare sui piani DAZN Standard e DAZN Plus, disponibili rispettivamente a partire da 34,99 euro al mese e 59,99 euro al mese. Entrambi i piani consentono un accesso completo al catalogo di DAZN e, quindi, permettono di seguire anche la Serie A oltre a molti altri eventi. Per scegliere e attivare la versione desiderata di DAZN, quindi, è sufficiente raggiungere il sito della piattaforma. L'attivazione consente l'accesso immediato ai contenuti inclusi e a tutta la programmazione del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.