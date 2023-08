Serie B e Serie C a 7,99€ per 6 mesi: scegli NOW TV

NOW TV ti offre la possibilità di seguire da vicino la Serie B e la Serie C, le competizioni più appassionanti e avvincenti, a soli 7,99€ al mese per 6 mesi con permanenza minima di 6 mesi.

Ecco l'opportunità di tifare per squadre come il Palermo, il Bari, la Sampdoria e il Parma, che si sfideranno con tutto il loro impegno per raggiungere la promozione in Serie A. Con il Pass Sport di NOW TV, potrai guardare in diretta streaming tutte le partite della Serie BKT 2023/24, immergendoti completamente nell'azione e nell'emozione di ogni momento.

NOW TV: il pass Sport ti offre Serie B, Serie C ma non solo

Ma l'intrattenimento non finisce qui. NOW TV ti offre una selezione di sfide esclusive dai campionati esteri, tra cui la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga, che ti terranno incollato allo schermo dal 18 agosto in poi. E a partire dal 19 agosto, torna la Serie A TIM con ben 3 partite per ogni turno, permettendoti di seguire da vicino i tuoi campioni preferiti.

La Serie BKT entra in gioco già dal 18 agosto, portandoti tutti e 380 gli emozionanti match stagionali, oltre ai playoff e ai playout. E non dimentichiamo la Serie C, che ti darà accesso a una nuova dimensione di calcio, con squadre che daranno il massimo per conquistare il successo.

Quindi non perdere questa opportunità unica. Abbonati ora a NOW TV e goditi sei mesi di Serie B e Serie C a soli 7,99€ al mese. Sostieni la tua squadra, vivi l'emozione di ogni gol e segui l'azione in tempo reale, come se fossi in prima fila allo stadio. Lasciati coinvolgere dall'atmosfera e dalla passione del calcio italiano e internazionale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.