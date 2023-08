Serie B 2023-2024: il programma della prima giornata

È tempo di calcio e la Serie B 2023-2024 sta per regalarci un'emozionante stagione, ricca di partite avvincenti e sorprese da non perdere. E quale modo migliore per godere di ogni istante di questa emozionante competizione se non abbonarsi a DAZN, il tuo pass per accedere a ogni incontro e a ogni gol?

Il campionato comincerà il 18 agosto con un anticipo di lusso: alle ore 20:30, Bari e Palermo si sfideranno per portare a casa i primi punti della stagione. Un anticipo che promette spettacolo e agonismo, e tu non vorrai certo perderti l'energia di questa sfida.

Serie B 2023-2024 in streaming: tutta la prima giornata

Ma la prima giornata di Serie B non si ferma qui. Il 19 agosto, alle ore 20:30, il Cosenza affronterà l'Ascoli, mentre la Cremonese scenderà in campo contro il Catanzaro. Nel frattempo, la Ternana se la vedrà con la Sampdoria, completando una serata densa di calcio e passioni.

La domenica sarà ancora ricca di emozioni calcistiche. Alle 18:00, lo Stadio Druso di Bolzano ospiterà il match tra Sudtirol e Spezia, una partita che promette di regalare momenti di grande spettacolo. Alle ore 20:30, altri tre match accenderanno i riflettori: il Cittadella sfiderà la Reggiana, il Parma affronterà la Feralpisalò, e il Venezia scenderà in campo contro il Como.

L'inizio della Serie B è sempre un momento di grande attesa per i tifosi di ogni squadra. Ogni incontro è una nuova opportunità per dimostrare il proprio valore sul campo e cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. E quale modo migliore per seguire ogni passo, ogni goal e ogni vittoria se non abbonarsi a DAZN? Con DAZN avrai accesso esclusivo a ogni partita, ovunque ti trovi, e potrai vivere ogni emozione del campionato come se fossi in prima fila.

