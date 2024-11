Serie A, Parma-Lazio: dove vederla in TV e streaming

Domenica 1° dicembre, allo Stadio Tardini, si disputerà Parma-Lazio, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. L'incontro sarà visibile in TV e in streaming su DAZN con la sottoscrizione del piano Standard. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15:00, telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Alessandro Budel.

Nella settimana del Black Friday, DAZN ha lanciato una serie di offerte su tutti i piani, compreso quello Standard che include tutta la Serie A fino al 2029. Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare DAZN Standard a 14,90 euro al mese per i primi tre mesi, poi il prezzo torna a 34,99 euro al mese per un vincolo complessivo di 12 mesi.

Dove vedere Parma-Lazio in TV

Parma-Lazio è visibile in TV tramite l'app DAZN, scaricabile gratuitamente su Smart TV, PlayStation, Xbox, Chromecast, Fire TV Stick, Apple TV, Roku e TIMVISION box.

Inoltre, i clienti Sky che hanno sottoscritto Zona DAZN possono guardare la partita su DAZN 1, canale 214 di Sky.

Dove vedere Parma-Lazio in streaming

L'incontro di Serie A tra Parma e Lazio sarà visibile in streaming con l'applicazione DAZN su smartphone, tablet e PC. Se si vuole seguire la gara dal computer, occorre collegarsi al sito dazn.com, accedere con le proprie credenziali e cliccare sul riquadro relativo al match.

L'offerta del Black Friday di DAZN per la Serie A

Come anticipato nell'introduzione, in questi giorni è possibile attivare uno dei quattro piani messi a disposizione da DAZN al prezzo più basso dell'anno. Facendo riferimento a Parma-Lazio, il piano da scegliere è DAZN Standard, disponibile a 14,90 euro al mese per tre mesi, poi 34,99 euro al mese per quelli restanti (permanenza minima di 12 mesi).

Se non si vuole avere vincoli, l'offerta ideale è quella del piano mensile da 19,90 euro al mese per tre mesi, poi 44,99 euro se si decide di rinnovare. Per approfittare invece dello sconto maggiore, segnaliamo la possibilità di risparmiare 100 euro sull'acquisto del piano annuale con pagamento anticipato: 259 euro anziché 399 euro (anche in tre rate a interessi zero da 86,33 euro con Klarna).

