Serie A 7° giornata: come vedere le partite in streaming dall'estero

La Serie A torna in campo con la 7° giornata che inizia con Napoli - Como e continuerà con altri match molto interessanti come Inter - Torino, Juventus - Cagliari e Fiorentina - Milano. Come per tutto il reso del campionato, le partite di Serie A sono visibili in diretta streaming tramite DAZN, ora in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi (la promo scade il 6 ottobre).

Per vedere la Serie A in streaming dall'estero (con commento in italiano), invece, è necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per realizzare la connessione. La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Serie A in streaming dall'estero: la procedura

Ecco i passaggi da seguire per vedere la Serie A in streaming dall'estero:

attivare una VPN come NordVPN

come NordVPN dall'app del servizio, selezionare un server ita l iano per avviare la connessione

ita iano per avviare la connessione collegarsi a DAZN per seguire il match (è necessario attivare o aver già attivato un abbonamento)

La VPN da utilizzare è NordVPN che costa 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso e 3 mesi aggiuntivi. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

Serie A: il calendario della 7° giornata

Ecco il calendario completo della settima giornata del campionato di Serie A:

Venerdì 4 ottobre

Napoli - Como (18.30)

Verona - Venezia (20.45)

Sabato 5 ottobre

Udinese - Lecce (15.00)

Atalanta - Genoa (18.00)

Inter - Torino (20.45)

Domenica 6 ottobre

Juventus - Cagliari (12.30)

Lazio - Empoli (15.00)

Bologna - Parma (15.00)

Monza - Roma (18.00)

Fiorentina - Milan (20.45)

