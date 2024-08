Serie A 2024/25 al via: prezzi, offerte e primi big match

Sabato 17 agosto prenderà il via la Serie A 2024/25 con la prima delle 38 giornate di campionato. Tutte le partite saranno visibili su DAZN, la piattaforma streaming che da qualche anno a questa parte detiene i diritti della massima divisione del torneo italiano di calcio.

I piani di riferimento per vedere tutti gli incontri della nuova Serie A sono DAZN Standard e DAZN Plus, con prezzi a partire rispettivamente da 34,99 euro al mese e 59,99 euro al mese per 12 mesi. Tra i due piani, l'unica differenza è rappresentata dalla possibilità di vedere le partite su due dispositivi in contemporanea non necessariamente collegati alla stessa rete Internet con il piano Plus, a differenza invece dell'account Standard che richiede il collegamento alla medesima rete Wi-Fi.

Serie A 2024/25: i prezzi e le offerte di DAZN

Riepilogando, per vedere tutta la Serie A 2024/25 è necessario sottoscrivere uno tra i piani DAZN Standard e DAZN Plus. In alternativa, si può prendere in considerazione anche il nuovo piano Goal Pass, che a differenza dei primi due offre la visione di 3 partite ogni giornata al prezzo di 13,99 euro al mese per 12 mesi.

Questi i prezzi dei piani DAZN in offerta per la nuova stagione di Serie A.

DAZN Standard

34,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di 1 anno

44,99 euro al mese senza vincoli

359 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione (pari a 29,92 euro al mese)

DAZN Plus

59,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di 1 anno

69,99 euro al mese senza vincoli

599 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione (pari a 49,91 euro al mese)

DAZN Goal Pass

13,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di 1 anno

19,99 euro al mese senza vincoli

129 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione (pari a 10,75 euro al mese)

Ed ecco i big match delle prime cinque giornate di Serie A 2024/25:

30 agosto: Inter-Atalanta (3^ giornata)

31 agosto: Lazio-Milan (3^ giornata)

1 settembre: Juventus-Roma (3^ giornata)

22 settembre: Inter-Milan (5^ giornata)*

22 settembre: Juventus-Napoli (5^ giornata)

*data ancora da definire

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.