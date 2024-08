Serie A 2024/25 al via: prezzi, offerte e primi big match in calendario

È tutto pronto per la partenza della Serie A 2024/2025. La nuova stagione del campionato di calcio prenderà il via nel corso del week end del 16, 17 e 18 agosto, con la prima giornata. Successivamente, fino al prossimo 1° settembre, sono previste altre due giornate per una partenza estiva davvero ricca.

Anche quest'anno, tutte le partite di Serie A saranno disponibili su DAZN, con vari piani da scegliere per poter seguire i match in streaming e con la possibilità di aggiungere i canali DAZN 1 e DAZN 2 (ex Zona DAZN) su Tivùsat (+5 euro al mese) e su Sky (+10 euro al mese e solo sul satellite).

Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito di DAZN, accessibile di seguito.

Come guardare la Serie A su DAZN

Per vedere tutte le partite di Serie A su DAZN è possibile attivare il piano DAZN Standard, disponibile in tre versioni:

annuale da 359 euro

annuale con pagamento mensile di 34,99 euro/mese

mensile al costo di 44,99 euro/mese

In alternativa, c'è il piano DAZN Plus che permette l'accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Anche in questo caso, ci sono tre opzioni:

annuale da 599 euro

annuale con pagamento mensile di 59,99 euro/mese

mensile al costo di 69,99 euro/mese

C'è anche il nuovo Goal Pass che permette di guardare 3 partite di Serie A per turno oltre ad altri contenuti, come la Serie B. Il costo è di 19,99 euro al mese oppure 13,99 euro al mese per 12 mesi o ancora 129 euro per un anno. Per attivare una delle offerte DAZN basta seguire il link qui di sotto.

I primi big match in calendario

Il calendario della prima giornata è il seguente:

Genoa-Inter sabato 17 agosto ore 18.30

Parma-Fiorentina sabato 17 agosto ore 18.30

Empoli-Monza sabato 17 agosto ore 20.45

Milan-Torino sabato 17 agosto ore 20.45

Bologna-Udinese domenica 18 agosto ore 18.30

Verona-Napoli domenica 18 agosto ore 18.30

Cagliari-Roma domenica 18 agosto ore 20.45

Lazio-Venezia domenica 18 agosto ore 20.45

Lecce-Atalanta lunedì 19 agosto ore 18.30

Juventus-Como lunedì 19 agosto ore 20.45

Per i primi "big match", invece, bisognerà attendere la terza giornata di campionato. Il prossimo 30 agosto, infatti, è in programma la sfida tra Inter e Atalanta a cui seguirà, il 31 agosto, il match tra Lazio e Milan. Da segnalare, inoltre, che il 1° settembre è in calendario la sfida tra Juventus e Roma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.