Serie A 2024/25: 30 delle 76 migliori partite con il pass Sport di NOW

Tutto pronto per l'inizio della Serie A. Tra meno di dieci giorni, i campioni d'Italia dell'Inter terranno a battesimo la prima giornata del torneo affrontando il Genoa in trasferta. Il match inaugurale della stagione 2024-25 è in programma sabato 17 agosto alle ore 18:30.

Se sai già che non puoi permetterti il pass Standard di DAZN a 34,99 euro al mese per 12 mesi, e non hai tutto questo tempo libero durante il weekend per guardare tutti e dieci gli incontri di ciascuna giornata, puoi prendere in considerazione l'offerta del pass Sport di NOW, che include tre partite a turno di Serie A con 30 delle 76 migliori partite del campionato, più l'intera programmazione sportiva di Sky sia in diretta che on demand al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro (con un risparmio di 120 euro in un anno).

L'offerta del pass Sport di NOW per la Serie A 2024/25 (e non solo)

Come già accennato qui sopra, il pass Sport della piattaforma streaming NOW consente di vedere tre partite di Serie A ad ogni turno di campionato, per un totale di 114 incontri. Tra questi vi sono anche 30 dei 76 migliori match di questa stagione.

L'offerta del calcio prosegue con lo spettacolo delle coppe europee: NOW trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite di Champions League, più tutta l'Europa League e la Conference League. E a proposito di calcio europeo, il pacchetto Sport include anche le migliori partite della settimana di Premier League e Bundesliga.

A tutto questo si aggiungono inoltre i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, più il tennis con tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, compresi i Masters 1000, l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon, le ATP Finals Cup e la Coppa Davis. E poi ancora l'NBA, l'Eurolega, il rugby, il golf e la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Grazie alla nuova offerta in corso, il pass Sport di NOW è disponibile a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un solo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.