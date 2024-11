Serie A, 11° giornata: come vedere le partite in streaming dall'estero

Il campionato di calcio di Serie A continua: in queste ore è in corso l'attesa 11° giornata con tanti match molto interessanti. Come sempre, tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su DAZN ed è necessario attivare l'abbonamento Standard o quello Plus per poter seguire il campionato (con un costo a partire da 34,99 euro al mese).

Chi si trova fuori Italia può accedere a DAZN grazie a una VPN: per vedere la Serie A in streaming dall'estero, infatti, è sufficiente avere un abbonamento a DAZN e utilizzare una VPN per geolocalizzare il proprio IP, andando a selezionare un server VPN per avviare il collegamento.

La VPN da utilizzare oggi è NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere la Serie A dall'estero in streaming: la procedura

La procedura da seguire per vedere la Serie A in streaming dall'estero è davvero semplice. Per prima cosa, è necessario avere una VPN illimitata con possibilità di scegliere un server italiano per la connessione. La soluzione giusta in questo caso, quindi, non può che essere NordVPN, disponibile con un prezzo scontato a 2,99 euro al mese.

Successivamente, dall'app di NordVPN, bisogna selezionare un server italiano. In questo modo, quando si utilizza la VPN, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano, evitando blocchi geografici previsti dalle piattaforme di streaming per chi si trova all'estero. Ora sarà sufficiente collegarsi a DAZN (è necessari avere un abbonamento attivo o attivarne un per vedere le partite).

Per attivare NordVPN in offerta a 2,99 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per poi installare l'app sul proprio dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.