Sennheiser MOMENTUM 4: cuffie wireless inarrivabili ora a 99€ in MENO

Dopo aver provato diverse cuffie wireless ti sei reso conto che se non spendi qualcosina in più rischi di continuare a doverle acquistare? Allora godi questa promozione in esclusiva per i clienti Prime. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le Sennheiser MOMENTUM 4 a soli 199,99 euro, invece che 299 euro.

Come puoi vedere adesso c'è uno sconto del 33% che abbatte drasticamente il prezzo e lo riporta al più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, sempre per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Sennheiser MOMENTUM 4 al minimo storico

Oggi le meravigliose Sennheiser MOMENTUM 4 le puoi avere al prezzo più basso finora registrato su Amazon e quindi sono un vero affare. Grazie a trasduttori da 42 mm riescono a regalare un suono meraviglioso e sempre perfettamente nitido. Inoltre tramite l'app Sennheiser Smart Control potrai personalizzare il suono come desideri tramite un'equalizzazione integrato e impostazioni predefinite.

Sono estremamente comode e quindi garantiscono il massimo del comfort anche dopo diverse ore che le utilizzi. I cuscinetti avvolgono le orecchie e garantiscono un isolamento acustico eccellente. I quattro microfoni digitali interni sono di qualità eccezionale e ti permetteranno quindi di fare chiamate senza nessun disturbo. Inoltre sicuramente da segnalare la super batteria in grado di durare fino a 60 ore con una ricarica completa.

Senza ombra di dubbio sono le migliori cuffie wireless che puoi acquistare oggi per cui non perdere l'occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Sennheiser MOMENTUM 4 a soli 199,99 euro, invece che 299 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

