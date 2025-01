Semplifica la creazione di un sito web con l'AI integrata nei piani Hostinger

Il nome di Hostinger non è nuovo a chi frequenta il settore dell’hosting web. Si tratta infatti di una realtà consolidata nel settore che con grande tempismo ha integrato numerose funzionalità d’intelligenza artificiale nei propri piani. Queste hanno il vantaggio non solo di semplificare e velocizzare la creazione di un sito web, ma di renderlo anche accessibile a chi non ha competenze tecniche avanzate. Scopri i piani Hostinger in promozione e inizia a creare un sito web professionale.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nei piani Hostinger

Hostinger mette a disposizione una suite completa di strumenti AI sviluppata semplificare ogni fase della creazione di un sito web, dall’idea iniziale fino alla pubblicazione online. Una suite che consente di migliorare ogni passaggio e di personalizzare ogni elemento del sito web, rendendolo così unico e altamente performante.

Con il generatore di siti web incluso nei piani Hostinger si può creare un sito personalizzato descrivendo semplicemente il brand e il tipo di sito desiderato; sarà poi l’intelligenza artificiale a generare il design e la struttura nelle quali inserire i contenuti personalizzati.

Anche per i contenuti l’intelligenza artificiale offre un valido aiuto. Con AI Writer è possibile creare testi originali e ottimizzati per i motori di ricerca, così come con l’AI Blog Generator si può chiedere all’intelligenza artificiale di fornire idee, spunti e bozze per nuovi articoli da scrivere. C’è poi lo strumento per creare loghi professionali, l’AI SEO Assistant per ricevere consigli per migliorare l’ottimizzazione del sito e, ancora, l’AI Heatmaps con il quale ricevere indicazioni (come le aree più cliccate dagli utenti) per ottimizzare ulteriormente la struttura del sito.

La suite completa di strumenti AI è inclusa nel piano Hostinger Website Builder Business acquistabile a 3,23€ al mese con il 78% di sconto, 3 mesi gratuiti e la possibilità di disdire l’abbonamento entro 30 giorni e ricevere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.