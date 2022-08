Sembra un MacBook Air di ma costa 1/5: Chuwi HeroBook Air OFFERTA shock su Amazon

Chi l'ha detto che bisogna spendere 1000 euro o più per acquistare un notebook leggero, potente e con un design curato? Spesso capitano occasioni come quella di oggi che ti permettono di risparmiare ma anche di procurarti un dispositivo di tutto rispetto. Come il Chuwi HeroBook Air, in offerta su Amazon. Nonostante il prezzo molto economico, il notebook di Chuwi è la risposta ideale se sei alla ricerca di un portatile con un ottimo rapporto qualità/prezzo, sottile, leggero e potente.

Chuwi HeroBook Air è in offerta lampo su Amazon a un prezzo incredibile

L'ampio display da 11,6 pollici a risoluzione Full HD è ideale per guardare contenuti video sulle maggiori piattaforme di streaming oppure su YouTube, mentre il processore Intel di nuova generazione ti garantisce la possibilità di avviare le applicazioni anche più pesanti senza compromessi, merito anche di tanta RAM veloce a disposizione e tanto spazio di memoria interna per salvare tutti i file. Dotato di Windows 11 preinstallato, una batteria da 34,2 Wh, può supportare max fino a 9 ore per lo studio e l'applicazione di lavoro.

Inoltre ha diverse interfacce come: USB 2.0, USB3.0, Mini HD, M.2, ecc. Il nuovo processore Intel Celeron N4020 è pensato per garantirti consumi estremamente ottimizzati quando non è richiesta piena potenza di calcolo: in questo modo hai fino a 9 ore di autonomia per utilizzare il portatile lontano da una presa di corrente senza compromessi, con tanto di funzione di ricarica rapida per essere pronto a riutilizzarlo in poco tempo.

Cosa stai aspettando? Clicca subito questo link per ricevere il notebook. Ma fai in fretta, perché si tratta d un'offerta lampo: oggi hai l'opportunità di fare tuo un notebook di qualità con un design simile al MacBook Air di Apple, ma con un prezzo che equivale a 1/5 di quello richiesto dal gigante di Cupertino. Domani questa opportunità non si ripeterà. Il tutto con le spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.