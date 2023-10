SelfyConto: per i nuovi titolari tasso d'interesse garantito del 4%

Sei stanco dei costi nascosti e delle lunghe attese nelle filiali bancarie tradizionali? SelfyConto è qui per liberarti da queste preoccupazioni. Con un tasso di interesse garantito del 4% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi e un'ampia gamma di vantaggi, SelfyConto è la scelta perfetta per coloro che cercano un'alternativa moderna e conveniente per gestire il proprio denaro.

Con SelfyConto hai tutto a portata di mano

Una delle prime cose che noterai con SelfyConto è il canone di tenuta conto azzerato fino ai 30 anni. Per tutti gli altri, è gratuito per il primo anno. In più, non dovrai più sostenere spese per i prelievi in area euro e tasse mensili per l'utilizzo della carta di credito.

Grazie alla promozione in corso, Selfyconto offre il 4% di interesse annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. E puoi vincolare anche soltanto 100 euro, rendendo così questa opzione vantaggiosa e accessibile a chiunque.

Oltre ai risparmi garantiti e alle tariffe competitive, SelfyConto offre una serie di ulteriori vantaggi. Effettuare bonifici, addebiti utenze, pagare F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche è completamente gratuito con SelfyConto. Con l'App Mediolanum, puoi gestire facilmente tutti i tuoi servizi bancari con un solo tocco.

La carta di debito SelfyConto è non solo gratuita ma anche ecologicamente responsabile, realizzata in PVC 100% riciclato. Hai la possibilità di scegliere tra diverse carte, tra cui carta di debito, carta di credito e carta prepagata.

Aprire SelfyConto è semplice, veloce e completamente online. Tutto ciò di cui hai bisogno è un documento d'identità, un codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. E la chiusura del conto? Anche quella è completamente gratuita. In conclusione, SelfyConto è la scelta ideale per coloro che vogliono risparmiare tempo, denaro e stress. Con un tasso di interesse garantito, zero spese nascoste e una gamma di vantaggi eccezionali, risparmierai sul lungo termine.

