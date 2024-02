SelfyConto Mediolanum: ora lo apri anche con lo spid

SelfyConto è la soluzione mobile di Banca Mediolanum che ti offre un conto corrente senza commissioni che puoi aprire anche utilizzando lo spid. Grazie a questa chicca, puoi ottenere in qualche minuto il tuo conto senza sprecare carta direttamente dalla scrivania del tuo PC.

Il conto è gratuito per tutti i nuovi clienti Under 30. Al compimento del trentesimo anno d'età, sarà possibile continuare a godere del conto senza alcun canone grazie ad una promozione disponibile ancora per pochi giorni.

SelfyConto Mediolanum: i dettagli

Con questo conto corrente smart è possibile effettuare il pagamento di CBILL, F24 e bollettini attraverso la fotocamera del proprio dispositivo. Inoltre, puoi anche effettuare bonifici istantanei senza costi direttamente da applicazione. Una volta aperto il conto, puoi utilizzare immediatamente la carta di debito in versione digitale anche se quella fisica ancora non ti è arrivata a casa. La carta di debito è infatti compatibile con i sistemi di pagamento contactless più comuni come Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay.

Inoltre, puoi limiti della tua carta di debito ed anche bloccarla temporaneamente per questioni di sicurezza.

La carta di debito è realizzata in plastica 100% riciclata ed è completamente gratuita. SelfyConto però offre ai suoi utenti la possibilità di richiedere una carta di credito con un canone di soli 12 euro al mese.

SelfyConto di Mediolanum è dunque disponibile tramite applicazione per dispositivi Android o iOS in forma gratuita. Il canone mensile per chi ha meno di 30 anni è completamente gratuito fino al raggiungimento del trentesimo anno d'età.

Costi ed altro

Questa particolare iniziativa è attualmente valida solo ONLINE entro il 31 Marzo 2024, salvo eventuali proroghe. Apri subito il tuo SelfyConto in pochi minuti grazie allo spid.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.