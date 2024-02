SelfyConto: il conto che ti offre il 5% di interesse senza alcuna spesa

Come far fruttare i tuoi risparmi senza pagare costi aggiuntivi? Se ti stai ponendo questa domanda da tempo, sei capitato nel posto giusto. SelfyConto, il conto corrente smart di Banca Mediolanum, ti offre un tasso di interesse del 5% annuo sui risparmi vincolati.

Si tratta di una soluzione innovativa che combina convenienza, flessibilità e sicurezza. Vediamo insieme come funziona.

SelfyConto: un conto adatto a tutti

SelfyConto è pensato per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, sia giovani che adulti. Infatti, il conto è a canone zero per gli under 30 e per il primo anno per tutti i nuovi clienti.

Inoltre, il conto include una carta di debito con cui puoi fare prelievi gratuiti in area euro e pagare in tutto il mondo senza commissioni. Puoi anche effettuare le principali operazioni bancarie, come bonifici e pagamenti di bollette, senza costi aggiuntivi.

Ma il punto di forza di SelfyConto è il suo rendimento. Se decidi di vincolare una parte dei tuoi risparmi per sei mesi, puoi ottenere un interesse del 5% annuo lordo, una cifra molto più alta di quella che offrono la maggior parte dei conti deposito o dei conti correnti tradizionali.

Mediolanum ti offre anche la possibilità di gestire il conto in modo pratico e sicuro, grazie all’app per dispositivi mobili, da cui puoi accedere a tutti i servizi bancari in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, avviene completamente online senza inviare documenti cartacei o affrontare lungaggini burocratiche.

SelfyConto è quindi una scelta vantaggiosa se desideri far rendere i tuoi risparmi senza spese e senza complicazioni. Se vuoi saperne di più, oppure per aprire già adesso il conto, visita il sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il bottone qui sotto.

