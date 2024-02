SelfyConto: il conto bancario perfetto per i giovani sotto i 30 anni

Se hai meno di 30 anni e stai cercando un conto corrente innovativo, la soluzione migliore è il conto SelfyConto di Banca Mediolanum.

Se vincoli una somma di denaro per 6 mesi, otterrai un tasso di interesse del 5%, che ti consente di far crescere i tuoi risparmi. Continua a leggere se vuoi scoprire cosa rende questo conto così allettante per i giovani.

SelfyConto di Banca Mediolanum: vantaggi esclusivi per i giovani

Partiamo dal canone di tenuta conto. Per tutti è gratuito per il primo anno, mentre per gli Under 30 sarà tale fino al compimento del 30° anno di età. Per questo motivo, SelfyConto è l'opzione migliore per questa categoria di risparmiatori.

Tornando al tasso di interesse del 5% per 6 mesi, sei libero di svincolare le somme vincolate quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.

Questo conto interamente digitale, il che vuol dire che offre grande comodità e praticità. Per gestirlo, ti basta l’app Mediolanum oppure tramite la pagina di home banking.

Disponibile è la carta di debito, che opera sul circuito MasterCard. La comodità di questa carta è quella di poterla collegare ai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay e Google Pay. In questo modo, pagherai più velocemente e senza portarti dietro fisicamente la carta.

Se ti occorre, puoi anche richiedere la carta di credito, che ha un canone di 12 euro all’anno. C’è anche la carta prepagata, molto comoda per i pagamenti online.

Per qualsiasi problema o dubbio, puoi contattare il servizio clienti dedicato sia per telefono che via email.

Se non sei un Under 30 e non vuoi pagare il canone anche dopo il primo anno gratuito, puoi farlo se sottoscrivi uno dei prodotti finanziari della banca.

Tirando le somme, possiamo concludere dicendo che SelfyConto è il conto ideale per i giovani, ma anche per tutti coloro che vogliono far crescere i propri risparmi. Se è questo il tuo obiettivo, clicca sul bottone qui sotto e aprilo oggi stesso!

