SelfyConto di Banca Mediolanum: bonifici gratuiti e tanti altri vantaggi

Banca Mediolanum lancia SelfyConto, il conto corrente online progettato per semplificare la gestione finanziaria e offrire significativi risparmi. Tra i principali vantaggi, spicca la possibilità di effettuare bonifici online gratuiti, consentendo agli utenti di risparmiare su ogni transazione. Ma non è l'unico motivo per cui questa è a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni per la propria gestione finanziaria. Per aprirlo basta andare sulla pagina dedicata sul sito di Banca Mediolanum.

Bonifici gratuiti e gli altri vantaggi di SelfyConto

Con SelfyConto, i clienti possono effettuare bonifici SEPA online, sia ordinari che istantanei, senza alcun costo per il primo anno. Per i clienti under 30, questa gratuità si estende fino al compimento del trentesimo anno di età.

Oltre ai bonifici gratuiti, SelfyConto offre:

Canone di tenuta conto gratuito : il canone è azzerato per tutti durante il primo anno. Dal secondo anno, è previsto un costo mensile di 3,75 euro (addebito trimestrale di 11,25 euro). Per i clienti under 30, il canone rimane gratuito fino al trentesimo compleanno;

: il canone è azzerato per tutti durante il primo anno. Dal secondo anno, è previsto un costo mensile di 3,75 euro (addebito trimestrale di 11,25 euro). Per i clienti under 30, il canone rimane gratuito fino al trentesimo compleanno; Carta di debito gratuita il primo anno : la Mediolanum Card, su circuito Mastercard, è offerta senza canone per il primo anno se il conto viene aperto entro il 30 giugno 2025. Questa carta permette prelievi gratuiti e illimitati nell'area Euro, acquisti online sicuri e pagamenti tramite smartphone o smartwatch. Inoltre, è realizzata in PVC 100% riciclato, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità;

: la Mediolanum Card, su circuito Mastercard, è offerta senza canone per il primo anno se il conto viene aperto entro il 30 giugno 2025. Questa carta permette prelievi gratuiti e illimitati nell'area Euro, acquisti online sicuri e pagamenti tramite smartphone o smartwatch. Inoltre, è realizzata in PVC 100% riciclato, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità; Operazioni bancarie gratuite: SelfyConto include senza costi aggiuntivi addebiti per utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche. Inoltre, i versamenti e i prelievi in area Euro sono gratuiti.

SelfyConto si distingue come una soluzione bancaria moderna e conveniente, ideale per chi desidera gestire le proprie finanze in autonomia, beneficiando di numerosi servizi gratuiti e di un'esperienza digitale avanzata.

Per aprire il conto vai sul sito di Banca Mediolanum.

