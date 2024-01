Selfy Conto: ora con il 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

Il nuovo Selfy Conto di Banca Mediolanum ora ti garantisce il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. Puoi decidere di vincolare un minimo di 100 euro o al massimo 500.000€. Questa promozione è valida solo se accrediti lo stipendio ed entro il 31 Marzo 2024.

La soluzione smart è attualmente gratuita fino ai 30 anni d'età, dopodiché, il canone mensile ammonta a 3,75 euro. Questo costo è azzerabile in via promozionale.

Selfy Conto: i dettagli del conto corrente a 0

Oltre alla spesa per la tenuta del conto corrente, attualmente pari a 0€, il canone della carta di debito che viene emessa su circuito MasterCard è anch'essa completamente gratuita.

Inoltre, questa carta funge sia da carta di debito per gli acquisti ONLINEsia come un vero e proprio Bancomat. Con questo mezzo di pagamento è possibile prelevare in tutt'Italia ed ovunque nel mondo senza commissioni.

Con Selfy puoi pagare le tue bollette domestiche, multe, tributi, ticket sanitari e tutti i pagamenti della Pubblica Amministrazione direttamente dall'applicazione disponibile sia per iOS che per dispositivi Android. Inoltre, puoi anche operare sul Trading sempre scaricando l'app.

Puoi richiedere in caso di bisogno una carta di credito VISA o MasterCard con un plafond a partire da 1.500 euro. Tale carta e compatibile con le forme di pagamento digitali come Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e con altri store mobile. Il contributo per aprire la carta di credito è di soli 12 euro annui, in pratica un euro al mese.

Per il canone richiesto annualmente puoi anche personalizzare la tua carta scegliendo il colore, il circuito e persino inserire una tua foto.

Inoltre, con Selfy puoi inviare bonifici e attivare il mandato per le utenze sempre senza spendere alcunché.

