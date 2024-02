Selfy Conto Mediolanum: accredita il tuo stipendio GRATIS

Con Selfy Conto di Mediolanum puoi decidere di accreditare, in modo semplice e gratuito, il tuo stipendio mensile o pensione. Questo conto smart ha anche un 5% lordo sugli interessi che vincoli per 6 mesi. Il capitale che decidi di investire per far maturare gli interessi è svincolabile quando vuoi ed ha un limite di 500.000 euro.

L'applicazione di questo conto corrente gratuito è disponibile per iOS e per device Android nei rispettivi Store digitali. Puoi svoglere tutte le tue operazioni bancarie direttamente da smartphone e ricevere assistenza da parte di un operatore dalle ore 8 alle 22.

Aprire Selfy Conto è davvero semplice e veloce. Pensa che puoi addirittura aprirlo con lo spid.

Selfy Conto Mediolanum: i dettagli

Questa soluzione ti permette di avere un conto gratuito per il primo anno. Inoltre, tale canone mensile è gratuito fino a che compi i tuoi 30 anni. Attualmente, anche dopo i 30 anni, è possibile renderlo completamente gratuito grazie ad un'iniziativa promozionale di queste settimane.

La carta di debito MasterCard è gratuita ed è realizzata in PVC riciclato. Questa carta puoi usarla sia per i tuoi acquisti online sia per pagare, prelevare o versare denaro.

Con Selfy puoi richiedere l'addebito diretto delle tue utenze senza costi aggiuntivi, prelevare denaro da qualsiasi ATM sia in Italia che in Europa e mandare Bonifici SEPA online sempre in forma gratuita. Inoltre, non paghi nulla per effettuare versamenti, prelievi e assegni presso gli esercizi convenzionati. Inoltre, con SelfyConto, puoi pagare senza utilizzare la tua carta mediante sistemi di pagamento digitali come Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay e Swatch Pay.

Infine, questa promozione è valida fino al 31 Marzo 2024.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.